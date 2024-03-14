«Австрийцы профессионалы, но в Англии пытаются замять дело». Вольф – о деле Хорнера

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что его соперники – базирующаяся в английском Милтон-Кейнсе австрийская команда «Ред Булл» — пытается замять дело её руководителя Кристиана Хорнера.

«Мы наблюдаем драматичную историю. Для такой команды, как «Ред Булл», подобная ситуация не очень хороша. Эта история вызывает много вопросов и порождает новые спекуляции. Но за всем этим кроется реальная история, и она самая важная — почему женщина, которая чувствовала себя некомфортно, подала жалобу во внутренний отдел «Ред Булл»? Почему об этом никто не говорит? Со стороны это выглядит немного запутанно.

В целом я считаю, что австрийцы профессионалы, в то время как в Англии они стараются преуменьшить проблему. Но в наши дни это уже невозможно», — приводит слова Тото Вольфа австрийское издание OE24.

Ранее Тото Вольф призывал ФИА начать собственное расследование в отношении Хорнера, но президент организации Мохаммед бен Сулайем заявил, что без подачи официальной жалобы такое расследование не возможно.