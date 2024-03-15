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Motorsport: Формула-1 отказалась переходить с 18-дюймовых на 16-дюймовые шины

Motorsport: Формула-1 отказалась переходить с 18-дюймовых на 16-дюймовые шины
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Формула-1 не намерена переходить с 18-дюймовых на 16-дюймовые шины после вступления в силу нового технического регламента в 2026 году. Об этом информирует издание Motorsport.

Планировалось, что с переходом на 16-дюймовые шины команды смогут снизить вес своих болидов. Однако, как теперь стало известно, «Пирелли» выступила против такого шага. В итальянской компании, производящей шины, отметили, что переход потребовал бы серьёзных изменений в её производственном процессе. При этом отмечается, что размер и форма шин всё же немного изменятся.

Не так давно пилот «Макларена» Ландо Норрис призвал усовершенствовать нынешнее поколение автомобилей Формулы-1 из-за имеющегося граунд-эффекта, доставляющего дискомфорт.

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