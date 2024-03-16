Бывший гонщик Ф-1 предупредил Льюиса Хэмилтона о тяжёлом противостоянии с Шарлем Леклером

Бывший гонщик Формулы-1 Джанкарло Физикелла считает, что Льюису Хэмилтону предстоит сложное противостояние с Шарлем Леклером, когда он перейдёт в «Феррари» в 2025 году.

«Это будет тяжело. Они оба потрясающие гонщики, два быстрых пилота. Шарль особенно хорош в квалификациях, он завоевал много поул-позиций. К тому же он находится в команде уже несколько лет. Льюису будет непросто его победить.

Я думаю, ему нужно быть очень сосредоточенным на этом… проводить много времени на базе в Маранелло, вместе с механиками. Но Льюису будет легко стать своим в команде. В «Феррари» великолепная атмосфера, там приятные люди, так что там ты чувствуешь себя как дома», — приводит слова Физикеллы Daily Mail.

Итальянец Джанкерло Физикелла провёл в Формуле-1 за «Феррари» всего пять гонок в сезоне-2009, заменяя травмированного Фелипе Массу. Но затем он были резервным и тест-пилотом «Скудерии».