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Бывший гонщик Ф-1 предупредил Льюиса Хэмилтона о тяжёлом противостоянии с Шарлем Леклером

Бывший гонщик Ф-1 предупредил Льюиса Хэмилтона о тяжёлом противостоянии с Шарлем Леклером
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Бывший гонщик Формулы-1 Джанкарло Физикелла считает, что Льюису Хэмилтону предстоит сложное противостояние с Шарлем Леклером, когда он перейдёт в «Феррари» в 2025 году.

«Это будет тяжело. Они оба потрясающие гонщики, два быстрых пилота. Шарль особенно хорош в квалификациях, он завоевал много поул-позиций. К тому же он находится в команде уже несколько лет. Льюису будет непросто его победить.

Я думаю, ему нужно быть очень сосредоточенным на этом… проводить много времени на базе в Маранелло, вместе с механиками. Но Льюису будет легко стать своим в команде. В «Феррари» великолепная атмосфера, там приятные люди, так что там ты чувствуешь себя как дома», — приводит слова Физикеллы Daily Mail.

Итальянец Джанкерло Физикелла провёл в Формуле-1 за «Феррари» всего пять гонок в сезоне-2009, заменяя травмированного Фелипе Массу. Но затем он были резервным и тест-пилотом «Скудерии».

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