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«Постараемся сажать его в машину как можно чаще». Босс «РБ» — о Лиаме Лоусоне

«Постараемся сажать его в машину как можно чаще». Босс «РБ» — о Лиаме Лоусоне
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Руководитель команды «РБ» Лоран Мекис заявил, что сделает всё возможное, чтобы продвинуть карьеру резервного пилота «Ред Булл» Лиама Лоусона, но не стал обещать новозеландскому гонщику место боевого пилота.

«Лиам произвёл большое впечатление в прошлом году. Я тогда был в вынужденном отпуске и смотрел гонки по телевизору. В Зандворте шёл сильный дождь, но он справился с этим.

Что касается его будущего, посмотрим, появится ли возможность. У нас в обойме очень талантливые гонщики, но мы используем любую возможность, чтобы посадить его в машину. В прошлом месяце он проводил заезды в Имоле на машине 2022 года. Он с нами практически на каждом Гран-при и работает на нашем симуляторе. Мы стараемся как можно больше продвинуть его карьеру.

Мы понимаем, что гонщику неприятно сидеть без гонок. Но мы делаем для него всё возможное, а дальше будет видно. Есть много примеров, когда гонщики эффективно использовали один сезон без гонок», — сказал Мекис в подкасте Beyond the Grid.

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