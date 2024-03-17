Резервный пилот команды «Ред Булл» Лиам Лоусон рассказал о своём будущем в Формуле-1. Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявлял, что Лоусону будет предоставлена возможность стать основным пилотом не позднее 2025 года.

«Честно говоря, нет каких-то твёрдых сроков для моего будущего в Формуле-1. Очевидно, что в этом вопросе нет ничего определённого. По сути, мне нужно постоянно быть готовым и надеяться, что появится какая-то возможность.

Я всё ещё чувствую себя новичком. В основном мне предстоит работать на симуляторе, а также быть с командой на этапах в качестве запасного пилота.

Мои прошлогодние выступления придают уверенности в себе. Это ощущение должно быть у каждого гонщика, даже у того, кто только стремится попасть в Формулу-1. Но это особенное чувство, потому что я теперь знаю, каково это — соревноваться там. Да, я испытал хоть и небольшой, но вкус этого», — приводит слова Лоусона Speedcafe.

В прошлом году Лиам Лоусон в пяти гонках заменял травмированного Даниэля Риккардо в составе «Альфа Таури».