«Надеюсь, кто-нибудь услышит нас». Фернандо Алонсо озвучил проблемы Формулы-1

Двукратный чемпион мира, испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо озвучил некоторые проблемы нынешней Формулы-1 и выразил надежду, что его слова будут услышаны.

«Нужны ли новые команды? Возможно, да, но Формула-1 это жёсткий спорт. Тут никто не делает подарков.

Мне бы хотелось, чтобы было хотя бы немного больше тестов. Возможно, пара крупных команд могут позволить себе использовать старую машину и организовать тестовую программу, например, для пилотов Формулы-2. Я читал, что для Кими Антонелли организуют что-то подобное в этом сезоне. Некоторые большие команды могут себе это позволить, но это всё еще не является полноценными тестами и подготовкой пилотов.

Команды сейчас слишком перегружены ограничениями бюджета и численностью персонала, при этом у нас в сезоне 24 гонки по всему миру. Я думаю, в таких условиях совершенно невозможно создать тестовую бригаду, как это было раньше, чтобы полноценно подготовить молодого гонщика. А у нас даже полноценных зимних тестов нет. У новичка сейчас есть полтора дня на предсезонных тестах. Так что это, вероятно, мешает некоторым руководителям команд продвигать молодежь.

В нашем спорте много неправильных вещей, и мы иногда озвучиваем их. Надеюсь, кто-нибудь услышит нас», — приводит слова Алонсо RacingNews365.