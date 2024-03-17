Норрис призвал авторов регламента Формулы-1 помнить о здоровье гонщиков

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что составители нового регламента Формулы-1 должны подкорректировать правила для создания более комфортных для пилотов машин.

«Те машины, что были несколько лет назад, 100% были комфортнее. Конечно, некоторые могут сказать, что когда-то много лет назад было ещё хуже и всё такое, но я думаю, что времена изменились. Теперь мы больше беспокоимся о своём теле, здоровье, безопасности. Так что наверняка есть вещи, которые можно улучшить.

Я думаю, нужно подкорректировать правила. Команды просто делают по возможности максимально быстрые машины, а нам потом на них ездить. Бывают определённые моменты, когда это начинает сказываться на организме. Сейчас уже получше, чем было два года назад, нет такого раскачивания и всего такого. Но всё равно приходится зажимать машины максимально низко и жёстко. И это сказывается на нас. Нужно много заниматься своим телом, если хочешь провести здесь ещё много лет», — приводит слова Норриса Motorsport.