Норрис всё ещё пытается адаптироваться к новому болиду «Макларена»

Пилот британской команды «Макларен» Ландо Норрис высказался о проблемах нового автомобиля и трудностях в их решении.

«Я думаю, что мы сделали несколько хороших шагов во многих областях, и это сделала бы каждая команда. Но с точки зрения «Макларена» и характеристик, которые уже были у машины, это определённо не такой прогресс, которого я ожидал. Мои надежды не оправдались.

Мы пришли на тесты с множеством недостатков и с разными вариантами их устранения, но этого оказалось мало, чтобы я мог сказать, что мы на правильном пути.

Нам ещё предстоит проделать большую работу, чтобы решить эти проблемы, потому что именно это позволит мне быть счастливым за рулём, выжимать из машины больше скорости, быть более последовательным и просто сделать болид быстрее в целом.

Так что совершенствоваться в этих областях — это своего рода беспроигрышный вариант, но, очевидно, очень трудный для выполнения. Доволен ли я этим? Нет. Но доволен ли я прогрессом, которого мы достигли за зиму в целом? Да», — приводит слова Норриса Motorsport Week.

В первых двух гонках сезона-2024 Формулы-1, и в Бахрейне, и в Саудовской Аравии, Норрис занимал шестое место. Следующая гонка сезона пройдёт в Австралии 24 марта.