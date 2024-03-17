Чандхок назвал перестановки гонщиков, которые «вдохнули бы жизнь в Ф-1»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик Карун Чандхок назвал желаемые перестановки в составах команд.

«Давайте полностью перетряхнём решётку и вдохнём жизнь в Ф-1… Льюис [Хэмилтон] в «Феррари», Макс [Ферстаппен] в «Мерседесе», Алонсо в «Ред Булл», Сайнс в «Астон Мартин», а Берман в «Хаасе»!

Это бы настроило людей на сезон-2026… Давай же, Стефано [Доменикали], сделай несколько звонков!» — написал Чандхок в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и перейдёт в «Феррари», где его напарником станет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду ему исполнится 40 лет.