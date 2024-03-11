Эксперт: Хэмилтон ещё зимой понял, что у «Мерседеса» будет тяжёлый сезон

Бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт Карун Чандхок считает, что семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон ещё до начала сезона понял, что он получится тяжёлым для немецкой команды.

«Льюис всё знал. Да, в команде стараются не падать духом. Но, думаю, ещё зимой Хэмилтон понял, что впереди тяжёлый сезон», – сказал Чандхок в эфире Sky Sports.

Напомним, ранее стало известно, что Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и перейдёт в «Феррари», где его напарником станет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду ему исполнится 40 лет.