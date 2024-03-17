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Вильнёв: переход Хэмилтона в «Феррари» — это потрясающая новость для Ф-1

Вильнёв: переход Хэмилтона в «Феррари» — это потрясающая новость для Ф-1
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Чемпион мира 1997 года канадец Жак Вильнёв в очередной раз высказался о грядущем переходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Независимо от того, являетесь ли вы поклонником Льюиса или нет, это огромная новость. Это потрясающая новость для Ф-1, «Феррари» и Льюиса. Это хорошо для всех. За этим интересно наблюдать, и, надеюсь, что мы вернём Льюису победных дней. Перемена должна снова пробудить голод, тот небольшой раж адреналина, отсутствующего в «Мерседесе», который больше не побеждает», — приводит слова Вильнёва издание GPFans.

Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и перейдёт в «Феррари», где его напарником станет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду ему исполнится 40 лет.

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