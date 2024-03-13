Президент «Феррари»: Хэмилтон верит, что способен на великое с нами

Президент «Феррари» Джон Элканн высказался о грядущем переходе в команду семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.

«Я много лет говорил о том, насколько Льюис Хэмилтон хороший пилот и сколько всего он сделал для Формулы-1. Он станет частью «Феррари», и это признак того, насколько сильна его вера в то, что он способен на великие свершения с нами», — приводит слова Элканна Sky Sports.

Напомним, ранее стало известно, что Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и перейдёт в «Феррари», где его напарником станет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду ему исполнится 40 лет.