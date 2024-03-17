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Хюлькенберг оценил работу Комацу на посту главы «Хааса»

Хюлькенберг оценил работу Комацу на посту главы «Хааса»
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Пилот «Хааса» немецкий ветеран Нико Хюлькенберг высказался о первых месяцах работы японского специалиста Аяо Комацу на посту руководителя команды.

«Очевидно, ему не нужно было обустраиваться в команде и знакомиться со всеми, он хорошо освоился на новой должности. Его бросили в холодную воду, у него появилось много новых обязанностей, непривычных для него, но он ищет кратчайший путь к результату.

У него много интересных и хороших идей, что очень освежает и вызывает положительные чувства. Я не хотел бы сравнивать его с Гюнтером [Штайнером], потому что это уже в прошлом. Мы смотрим в будущее, атмосфера в команде сейчас очень здоровая, инженеры мотивированы», — приводит слова Хюлькенберга издание Racingnews365.

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