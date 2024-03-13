Штайнер назвал пилота, которого он бы взял в «Мерседес» на место Хэмилтона

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказал мнение, что немецкий гонщик Нико Хюлькенберг мог бы перейти в «Мерседес» на место Льюиса Хэмилтона, который покинет немецкую команду по окончании нынешнего сезона Формулы-1. С 2025 года британец будет выступать за «Феррари».

«Если бы я был руководителем команды «Мерседес», я бы не отказался от Нико Хюлькенберга. Его часто недооценивали, и обычно он оказывался не в том месте и не в то время. Но, может быть, он всё-таки окажется в нужном месте в нужное время», — приводит слова Штайнера Sport.de.

Ранее сообщалось, что совокупные доходы Хэмилтона в «Скудерии» вырастут до $ 100 млн в год. Недавно мнением о переходе гонщика в «Феррари» поделился Флавио Бриаторе.