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Эксперт заявил, что «Феррари» может заменить Сайнса на Бермана до конца сезона

Эксперт заявил, что «Феррари» может заменить Сайнса на Бермана до конца сезона
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Голландский журналист и эксперт Джек Плоидж высказал мнение, что испанец Карлос Сайнс может потерять место боевого пилота «Феррари» до конца нынешнего сезона Формулы-1, уступив его юниору команды Оливеру Берману, здорово показавшему себя на Гран-при Саудовской Аравии.

«Все говорят, что у него больше не будет доступа к тем или иным вещам, так почему бы и нет? А если Берман победит в Австралии, что тогда?» — приводит слова Плоиджа издание GrandPX.news.

На Гран-при Саудовской Аравии Берман занял седьмое место и был признан лучшим пилотом гонки. Для Оливера это был дебют в Формуле-1. В Джидде молодой британский гонщик выступал вместо Сайнса, госпитализированного с приступом аппендицита.

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