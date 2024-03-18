Motorsport: Ферстаппены и Марко без ведома «Ред Булл» добавили опцию разрыва контракта

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен без ведома команды добавил в контракт пункт о его досрочном расторжении в случае ухода из гоночного коллектива его советника Хельмута Марко. Об этом информирует Motorsport со ссылкой на свои источники. Кроме того, сообщается, что изначально, в момент подписания соглашения в 2022 году, этого пункта не было.

По сведениям источника, опция появилась впоследствии усилиями семьи Ферстаппенов и Марко, причём ни команда, ни её руководитель Кристиан Хорнер на тот момент ничего об этом не знали.

Отмечается, что Марко удалось совершить такой шаг, так как он является одним из двух директоров «Ред Булл».

Напомним, новости о возможном уходе Марко и Ферстаппена из «Ред Булл» начали появляться после того, как руководитель австрийского коллектива Кристиан Хорнер был обвинён в «контролирующем поведении» одной из сотрудниц компании.