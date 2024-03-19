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Представлен Range Rover Sport для лыжников. Таких построят лишь семь штук

Представлен Range Rover Sport для лыжников. Таких построят лишь семь штук
Range Rover Sport Park City Edition
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Компания Land Rover представила необычную версию своего флагманского внедорожника Range Rover Sport — Park City Edition. Отмечается, что автомобиль вдохновлён альпийскими пейзажами, создан для любителей зимнего активного отдыха и будет выпущен тиражом в семь экземпляров.

Range Rover Sport Park City Edition

Range Rover Sport Park City Edition

Фото: Land Rover

Range Rover Sport Park City Edition оснащён гибридным двигателем объёмом три литра и мощностью свыше 500 лошадиных сил. 100 км/ч автомобиль набирает за 5,1 секунды, а максимальная скорость Range Rover Sport составляет 242 км/ч.

Range Rover Sport Park City Edition

Range Rover Sport Park City Edition

Фото: Land Rover

Стоимость Range Rover Sport Park City Edition составляет $ 169 тыс. В комплекте с автомобилем идёт эксклюзивный набор аксессуаров, а также лыжи фирмы Hinterland. В то же время часть выручки с каждой продажи автомобиля в Land Rover обещают передать на благотворительные проекты города Парк-Сити, где расположен центр компании.

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