Новый Range Rover получит 2-й уровень автономности. Водителю нужно лишь следить за машиной

Новый электромобиль Range Rover получит второй уровень автономности, сообщает со ссылкой на представителя компании издание Autocar. Автомобиль сможет самостоятельно управлять скоростью и направлением движения, хотя водителю всё равно придётся постоянно контролировать машину.

Второй уровень автономности считается последним перед полностью беспилотными машинами, не требующими постоянного контроля и немедленной реакции водителя. Максимальный уровень автономности — четвёртый — в принципе не предусматривает управления машиной и позволяет водителю покинуть своё место.

Вторым уровнем автономности обладают, например, машины с Tesla Autopilot, а также модели General Motors с Cadillac Super Cruise. В Range Rover будет использоваться система на базе Nvidia Drive, а появится она на машинах платформы EMA в 2025 году.