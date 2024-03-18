В Mercedes-Benz показали тесты первого электромобиля на платформе от AMG

Компания Mercedes-Benz опубликовала фотографии тестов нового электромобиля от Mercedes-AMG, подразделения, специализирующегося на более мощных и спортивных моделях компании. Заезды проходили на замёрзшем озере, находящемся на испытательном полигоне Mercedes-Benz в Швеции, при температуре -25 градусов по Цельсию.

Этот автомобиль построен на новой платформе AMG Electric Architecture (AMG.EA), которая, как ожидается, обеспечивает более высокую мощность и обладает инновационными технологиями трансмиссии. Некоторые эксперты полагают, что этот электромобиль может стать самым мощным дорожным автомобилем, выпущенным Mercedes-Benz.

Электрический Mercedes-AMG на платформе AMG.EA Фото: Mercedes-Benz

У представленного на фотографиях автомобиля более агрессивный дизайн, чем у Mercedes-Benz EQE или EQS, у которых также есть версии от AMG. У новинки более резкий и низкий силуэт, а кроме того, заметны мощный задний диффузор и подвижный задний спойлер. Технические характеристики автомобиля, а также его цена и сроки премьеры пока остаются в секрете.

Отметим, что чуть ранее в Mercedes-Benz рассказали, что электрический концепт-кар Vision EQXX в рамках очередных испытаний вновь проехал более 1000 километров и продемонстрировал рекордный расход энергии.