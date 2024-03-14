На бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье обнаружено более сотни автомобилей

На территории бывшего завода Mercedes-Benz в Есипове находятся сотни легковых и грузовых автомобилей немецкой марки, выяснила «Газета.ru». Сообщается, что речь идёт о 150 машинах, которые стоят без номером под толстым слоем снега.

Завод в Есипове был открыт в 2019 году, а в 2023-м перешёл под контроль холдинга «Автодом». По одной из версий, автомобили были собраны до того, как Mercedes-Benz покинул эти площади, однако работы были выполнены не до конца и теперь доделать их невозможно.

Ранее министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров выражал надежду, что завод возобновит работу в 2024 году. Предприятие продолжит производить легковые автомобили, поскольку именно под них создана инфраструктура объекта.