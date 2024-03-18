Пилот Ф-1 Пьер Гасли стал совладельцем футбольного клуба

Пилот команды Формулы-1 «Альпин» француз Пьер Гасли стал совладельцем футбольного клуба «Версаль», выступающего в третьем дивизионе Франции. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Я рад поработать с «Версалем», потому всегда хотел стать частью профессионального футбола. Мы с партнёрами разделяем ценности, амбиции и дух соперничества, и это позволит нам двигать клуб вперёд. Это начало очень красивой истории. Вперёд, «Версаль»!» — прокомментировал анонс Гасли.

Футбольный клуб «Версаль» был основан в 1989 году. В сезоне-2021/2022 команда дошла до полуфинала Кубка Франции, где уступила со счётом 0:2 «Ницце».

Ранее бывший владелец команды Ф-1 Эдди Джордан раскритиковал «Альпин» за провальный старт сезона.