Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пилот Ф-1 Пьер Гасли стал совладельцем футбольного клуба

Пилот Ф-1 Пьер Гасли стал совладельцем футбольного клуба
Комментарии

Пилот команды Формулы-1 «Альпин» француз Пьер Гасли стал совладельцем футбольного клуба «Версаль», выступающего в третьем дивизионе Франции. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Я рад поработать с «Версалем», потому всегда хотел стать частью профессионального футбола. Мы с партнёрами разделяем ценности, амбиции и дух соперничества, и это позволит нам двигать клуб вперёд. Это начало очень красивой истории. Вперёд, «Версаль»!» — прокомментировал анонс Гасли.

Футбольный клуб «Версаль» был основан в 1989 году. В сезоне-2021/2022 команда дошла до полуфинала Кубка Франции, где уступила со счётом 0:2 «Ницце».

Ранее бывший владелец команды Ф-1 Эдди Джордан раскритиковал «Альпин» за провальный старт сезона.

Материалы по теме
«Стыдно смотреть, это неприемлемо». Эдди Джордан жёстко раскритиковал «Альпин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android