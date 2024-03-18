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Риккардо: нужно ли мне что-то доказывать в следующих гонках? Точно нет

Риккардо: нужно ли мне что-то доказывать в следующих гонках? Точно нет
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Пилот «РБ» австралиец Даниэль Риккардо высказался о предстоящем домашнем этапе, а также ответил, нужно ли ему реабилитироваться после первых гонок сезона.

«Я пропустил этап в прошлом году и сейчас готовлюсь к уикенду. Начало сезона получилось медленным, но прошло всего две гонки. Надеюсь, что сезон пойдёт хорошо, начиная с Мельбурна. Нужно ли мне что-то доказывать в следующих гонках? Точно нет», — приводит слова Риккардо 10 News First.

Напомним, Гран-при Австралии пройдёт с 22 по 24 марта в Мельбурне. Действующим победителем этапа является трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

Ранее чемпион мира 1980 года австралиец Алан Джонс высказался о карьерных перспективах Риккардо.

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