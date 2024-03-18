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Алан Джонс: модные показы не помогают Хэмилтону, ему пора браться за дело

Алан Джонс: модные показы не помогают Хэмилтону, ему пора браться за дело
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Чемпион мира 1980 года австралиец Алан Джонс высказался о предстоящем переходе звёздного британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари», а также оценил его положение в «Мерседесе».

«Я не знаю, станет ли переход Хэмилтона в «Феррари» всем, что нужно «Феррари». Плюс в том, что когда он подписал с ними контракт, цена их акций выросла примерно на 20 миллиардов долларов.

Откровенно говоря, Льюису пора браться за дело. Джордж Расселл уже начинает его перекрывать, и чем чаще это будет происходить, тем больше это будет оказывать на него влияние. Опять же, модные показы и различные мероприятия ему не помогают. Честно, я не думаю, что это был верный шаг для «Феррари», — приводит слова Джонса издание Herald Sun.

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