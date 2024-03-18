Окон ответил, повлияет ли ситуация в «Альпин» на его будущее в команде

Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон высказался о провальном старте сезона, а также ответил, как это может сказаться на его будущем в команде.

«Повлияет ли форма «Альпин» на моё будущее? Нет, честно говоря. Самое главное для меня — это выжимать максимум из машины и делать всё, что возможно. Я хочу выйти из машины после уикенда и подумать: «Хорошо, я сделал максимум, сделал лучшее, что мог». Это не меняет моего видения вещей и того, как я хочу проводить уикенды.

Очевидно, это разочаровывающее время и для гонщика, и для инженера, и для руководителя команды, для всех. Нам не нравится текущая ситуация. Но мы продолжаем держаться вместе, и это самое главное», — приводит слова Окона издание Racingnews365.