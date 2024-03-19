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Ваулз: не сомневаюсь, Антонелли будет в Формуле-1

Ваулз: не сомневаюсь, Антонелли будет в Формуле-1
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Глава «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о резервисте «Мерседеса» 17-летнем итальянце Андреа Кими Антонелли, который, как считается, является одним из кандидатов на замену семикратному чемпиону мира британцу Льюису Хэмилтону.

«Не сомневаюсь, что Антонелли будет в Ф-1. Он невероятно хорошо выступал в юниорских сериях. Однако это не означает, что он обязательно будет в «Уильямсе». Я сторонник инвестирования в молодёжь. Но я беру людей по заслугам. Мне повезло, что у меня есть два юниора, в Ф-2 и Ф-3.

Мы начинаем работу над созданием программы для следующего поколения гонщиков. Антонелли находится в обнадёживающей позиции. Сейчас вопрос заключается в том, как всё будет развиваться в ближайшие полгода. У меня контракты с Албоном и Сарджентом», — приводит слова Ваулза GPBlog.

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