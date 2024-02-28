Вольф объяснил, как будет приниматься решение о будущем Антонелли в «Мерседесе»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф, рассуждая о возможном переходе резервиста Андреа Кими Антонелли в кресло боевого пилота, заявил, что команда устроит для него большую тестовую программу в 2024 году.

По её результатам будет зависеть, начнёт ли Антонелли выступать в 2025 году или его дебют отложат до 2026 года.

Возможными преемниками Хэмилтона в «Мерседесе» называют как молодого Антонелли, так и опытных Фернандо Алонсо и Себастьяна Феттеля. Источники, близкие к Феттелю, сообщали, что Себастьян решительно настроен получить место в «Мерседесе» в 2025 году. Алонсо также заявлял о заинтересованности стать гонщиком немецкой команды.

Ранее обозреватель Sky Sports Карун Чандхок назвал Антонелли лучшим юниором со времён Ферстаппена.