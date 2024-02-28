Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф объяснил, как будет приниматься решение о будущем Антонелли в «Мерседесе»

Вольф объяснил, как будет приниматься решение о будущем Антонелли в «Мерседесе»
Комментарии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф, рассуждая о возможном переходе резервиста Андреа Кими Антонелли в кресло боевого пилота, заявил, что команда устроит для него большую тестовую программу в 2024 году.

По её результатам будет зависеть, начнёт ли Антонелли выступать в 2025 году или его дебют отложат до 2026 года.

Возможными преемниками Хэмилтона в «Мерседесе» называют как молодого Антонелли, так и опытных Фернандо Алонсо и Себастьяна Феттеля. Источники, близкие к Феттелю, сообщали, что Себастьян решительно настроен получить место в «Мерседесе» в 2025 году. Алонсо также заявлял о заинтересованности стать гонщиком немецкой команды.

Ранее обозреватель Sky Sports Карун Чандхок назвал Антонелли лучшим юниором со времён Ферстаппена.

Материалы по теме
«Лучший юниор со времён Ферстаппена». Эксперт восхитился потенциальным сменщиком Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android