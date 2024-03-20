Экс-руководитель «Феррари» рассказал, как сорвался переход в команду Айртона Сенны

Бывший руководитель «Ферарри» Чезаре Фьорио вспомнил о несостоявшемся переходе Айртона Сенны в итальянскую команду в 1991 году. По словам Фьорио, переходу воспрепятствовал Пьеро Фузаро, который тогда был президентом «Скудерии». Сообщалось, что бразильский гонщик мог подписать контракт с «Феррари» на $ 30 млн, что стало бы рекордом для того времени.

«Фузаро воспротивился этому. Возможно, это было сделано для того, чтобы избежать противостояния с Аленом Простом. Может быть, потому что он хотел дать мне понять, что главный – это он. Только он, я и руководство «Феррари» знали об этих переговорах», — приводит слова Фьорио издание Corriere della Sera со ссылкой на La Stampa.

Напомним, перед стартом сезона-1994 Сенна перешёл в «Уильямс» на место ушедшего из Формулы-1 Алена Проста. Во время третьего этапа чемпионата в Имоле Сенна трагически погиб, врезавшись в стену на большой скорости. Он был трёхкратным чемпионом мира.