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Никита Мазепин: процесс снятия санкций ещё не завершён, но это важная веха

Никита Мазепин: процесс снятия санкций ещё не завершён, но это важная веха
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Российский гонщик Никита Мазепин прокомментировал решение Европейского суда, признавшего недействительными решения, в соответствии с которыми бывший российский пилот Формулы-1 был включён в санкционные списки.

«Я очень рад сегодняшнему решению и благодарен Европейскому суду за справедливое рассмотрение моего дела. Я понимаю, что юридический процесс снятия санкций ещё не завершён, но это, безусловно, важная веха для меня», — отметил Мазепин.

Мазепин оказался под санкциями весной 2022 года. В Европейский суд он обратился в ноябре 2022-го. Гонщик указал на наличие очевидной ошибочной оценки в части критериев, по которым он попал в санкционный список. Кроме того, подчёркивался факт нарушений основополагающих процессуальных требований, нарушение прав защиты, а также обязательства периодически пересматривать санкции.

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