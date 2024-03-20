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Суд ЕС исключил Никиту Мазепина из санкционных списков

Суд ЕС исключил Никиту Мазепина из санкционных списков
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Суд ЕС в Люксембурге признал недействительными решения, в соответствии с которыми бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин был включён в санкционные списки. Таким образом, россиянин больше не находится под европейскими санкциями. Об этом информирует Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Мазепин оказался под санкциями весной 2022 года. В европейский суд он обратился в ноябре 2022-го. Гонщик указал на наличие очевидной ошибочной оценки в части критериев, по которым он попал в санкционный список. Кроме того, подчёркивался факт нарушений основополагающих процессуальных требований, нарушение прав защиты, а также обязательства периодически пересматривать санкции.

В Формуле-1 Никита выступал за американскую команду «Хаас», которая разорвала с ним контракт после начала СВО на Украине.

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