Представлена свежая информация о стадии переговоров между Ньюи и «Феррари»

Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи продолжает переговоры с «Феррари». Как информирует Bild, в настоящий момент стороны в них «далеко продвинулись».

Отметим, что ранее Эдриан неоднократно заявлял, что до завершения карьеры хотел бы поработать в «Скудерии» и с Льюисом Хэмилтоном, который в 2025 году перейдёт в «Феррари».

Не так давно издание Auto Motor und Sport сообщало, что Ньюи будто бы недоволен положением дел в «Ред Булл». Говорилось, что руководитель австрийского гоночного коллектива Кристиан Хорнер якобы желает, чтобы Эдриан полностью посвятил себя гиперкару RB17 в связи с ограничениями в финансовом регламенте Формулы-1.

Ранее мнением о Ньюи поделился бывший гонщик Формулы-1 Луис Перес-Сала.