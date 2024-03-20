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Ник де Врис сказал, кто может заменить Хэмилтона в «Мерседесе»

Ник де Врис сказал, кто может заменить Хэмилтона в «Мерседесе»
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Бывший пилот Формулы-1 голландец Ник де Врис высказался о предстоящем уходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«У «Мерседеса» есть отличный гонщик в лице Кими Антонелли. Очевидно, уход Льюиса – это потеря, он феноменальный пилот с выдающимся резюме, возможно, лучший за последнее десятилетие.

Но когда закрывается дверь, открывается новая, перемены не всегда к худшему. Надеюсь, что Кими получит возможность, я верю, что он её заслуживает. Я считаю, что он великолепный, просто великолепный гонщик, настоящий универсал», — приводит слова де Вриса Racingnews365.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и перейдёт в «Феррари», где его напарником станет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду ему исполнится 40 лет.

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