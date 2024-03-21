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Гуаньюй Чжоу выступит на Гран-при Австралии в шлеме с изображением Боттаса

Гуаньюй Чжоу выступит на Гран-при Австралии в шлеме с изображением Боттаса
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Гонщик «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу представил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) особый шлем, в котором он выступит на третьем этапе сезона-2024 Формулы-1 Гран-при Австралии, который пройдёт в этот уикенд на трассе в Альберт-парке в Мельбурне.

24-летний китаец Чжоу проведёт гонку в шлеме с нанесённым на него изображением своего 34-летнего финского напарника по швейцарской команде Валттери Боттаса.

Шлем Гуаньюя Чжоу

Шлем Гуаньюя Чжоу

Фото: Социальные сети Гуаньюя Чжоу

Также Чжоу сфотографировался в фирменном образе своего напарника с наклеенными усами.

Гуаньюй Чжоу

Гуаньюй Чжоу

Фото: Социальные сети Гуаньюя Чжоу

Команда «Кик-Заубер» после первых двух этапов чемпионата занимает восьмое место в зачете Кубка конструкторов, в её активе нет набранных очков. Гуаньюй Чжоу занимает в личном зачёте 14-е место, а Валттери Боттас – 20-е, опережая лишь пилота «Альпин» Пьера Гасли.

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