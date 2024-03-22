Стролл объявил о предстоящем расставании со своим гоночным инженером

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл рассказал, что Гран-при Австралии станет последним за период их трёхлетнего сотрудничества, когда Бен Мичелл будет его гоночным инженером. Как сообщает RacingNews365, Мичелл, начиная с Гран-при Японии, будет руководить в «Астон Мартин» отделом оптимизации производительности. На замену Мичеллу придет Эндрю Визард, на данный момент старший перформанс-инженер команды.

«Я не думаю, что это так уж сложно. Эндрю какое-то время готовился, приезжал на гонки и проводил время на фабрике. Думаю, всё должно пройти гладко. Но мне было хорошо работать с Беном последние несколько лет», — приводит слова 25-летнего канадского гонщика издание RacingNews365.

Лэнс Стролл на данный момент занимает 12-е место в личном зачёте чемпионата. На его счету одно очко, заработанное на Гран-при Бахрейна.