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Леклер — лучший во второй тренировке ГП Австралии, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 18-й

В Мельбурне завершилась вторая тренировка Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, топ-3 замкнул ещё один гонщик, представляющий «Феррари», Карлос Сайнс.

Отметим, что семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» был только 18-м.

Формула-1. Гран-при Австралии. Вторая тренировка:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.17,227.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,381.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,430.

4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,545.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,635.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,674.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,800.

8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,813.

9. Ландо Норрис («Макларен») +0,878.

10. Юки Цунода («РБ») +0,911.

11. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,144.

12. Даниэль Риккардо («РБ») +1,257.

13. Логан Сарджент («Уильямс») +1,301.

14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,308.

15. Пьер Гасли («Альпин») +1,414.

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,425.

17. Эстебан Окон («Альпин») +1,428.

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,557.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,998.

20. Александер Албон («Уильямс») – не показал времени.

Завтра, 23 марта, состоится третья свободная практика и квалификация.