Леклер — лучший во второй тренировке ГП Австралии, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 18-й

В Мельбурне завершилась вторая тренировка Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, топ-3 замкнул ещё один гонщик, представляющий «Феррари», Карлос Сайнс.
Отметим, что семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» был только 18-м.
Формула-1. Гран-при Австралии. Вторая тренировка:
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.17,227.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,381.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,430.
4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,545.
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,635.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,674.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,800.
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,813.
9. Ландо Норрис («Макларен») +0,878.
10. Юки Цунода («РБ») +0,911.
11. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,144.
12. Даниэль Риккардо («РБ») +1,257.
13. Логан Сарджент («Уильямс») +1,301.
14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,308.
15. Пьер Гасли («Альпин») +1,414.
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,425.
17. Эстебан Окон («Альпин») +1,428.
18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,557.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,998.
20. Александер Албон («Уильямс») – не показал времени.
Завтра, 23 марта, состоится третья свободная практика и квалификация.