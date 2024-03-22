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«Уильямс» может передать шасси Сарджента Албону для оставшейся части ГП Австралии

«Уильямс» может передать шасси Сарджента Албону для оставшейся части ГП Австралии
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз заявил, что в случае, если шасси пилота команды Александера Албона не получится починить до завтра, 23 марта, то ему может быть передано шасси Логана Сарджента, чтобы гарантировать более высокий результат. В таком случае американец пропустит Гран-при Австралии. Напомним, Албон попал в серьёзную аварию на первой тренировке этапа в Мельбурне, разбив машину в седьмом повороте. Сам пилот не получил травм, однако его машина была серьёзно разбита с правой стороны.

«Это была серьёзная авария. Двигатель повреждён, коробка передач расколота надвое, шасси повреждено. Это худшее, что могло случиться. У нас нет третьего шасси. Так что теперь вопрос только в том, сможем ли мы починить это. Пока я хочу посмотреть, что будет во второй практике. Это одна из жертв, но мы пошли на такой риск», — приводит слова Ваулза Motorsport.

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