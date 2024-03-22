«Нечего и думать». Экс-гонщик Ф-1 поддержал решение «Уильямса» отобрать машину у Сарджента

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на британском телевидении Мартин Брандл придерживается того же мнения, что и команда «Уильямс», решившая отдать на гонку Гран-при Австралии машину Логана Сарджента Алексу Албону, который разбил свою на первой тренировке. Причём Брандл высказал своё мнение ещё до того, как стало известно решение британской команды.

«Я считаю, что тут и думать особо нечего. Если бы у вас была только одна машина, то нужно посадить в неё Алекса Албона. Будем надеяться, им не придётся делать такой выбор», — сказал Мартин Брандл в эфире телеканала Sky Sports.

Алекс Албон набрал 27 из 28 очков «Уильямса» в прошлом году. В этом сезоне он уверенно опережал Сарджента в обеих гонках, хотя ещё не набрал ни одного очка. Алекс дважды пробивался во второй сегмент квалификации, тогда как Логан выбывал в первой её части.