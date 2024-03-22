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Вольф рассказал, что может подтолкнуть Ферстаппена к переходу в «Мерседес»

Вольф рассказал, что может подтолкнуть Ферстаппена к переходу в «Мерседес»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что может послужить толчком для решения Макса Ферстаппена покинуть «Ред Булл» и перейти в немецкую команду.

«У Макса сейчас самая быстрая машина, а гонщик всегда думает об этом факторе. Он находится на фантастическом этапе своей карьеры, и если ему придётся принять решение, то он крепко задумается, стоит ли что-то менять, и если да, то куда переходить.

Я думаю, что поводом для его раздумий о других вариантах является то, что в их команде происходит некоторое шатание. Мы не будем сейчас давить на него, пусть он сам хорошо обдумает своё будущее», — приводит слова Тото Вольфа издание Planet F1.

Напомним, по окончании этого сезона команду «Мерседес» покинет семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон.

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