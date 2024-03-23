Bugatti завершила тесты нового 1600-сильного гиперкара за € 4 млн. Таких выпустят менее 50

Компания Bugatti объявила о завершении тестов своего нового трекового гиперкара Bolide и теперь готовится к старту серийного производства автомобиля на заводе в Мольсеме.

В качестве пилота в испытаниях принимал участие Энди Уоллас, на счету которого целый ряд побед в гонках на выносливость: в 1988-м он выиграл «24 часа Ле-Мана» в абсолютном зачёте, а кроме того трижды выигрывал «24 часа Дайтоны» и дважды — «12 часов Себринга».

Энди Уоллас и Bugatti Bolide Фото: Bugatti

Bugatti Bolide был представлен в 2020 году. Автомобиль построен на базе 8-литрового двигателя W16 — на тестовом прототипе развивал 1852 лошадиные силы, однако в серийной версии мощность будет снижена до 1600. Сообщается, что до 100 км/ч Bolide разгоняется за 2,2 секунды, а его максимальная скорость превышает 501 км/ч.

Кроме того, согласно симуляциям Bugatti, гиперкар способен проехать круг по «Нордшляйфе» за 5.23,1, что лишь на четыре секунды медленнее абсолютного рекорда «Северной петли» от спортпрототипа Porsche 919 Hybrid Evo.

Тесты Bugatti Bolide Фото: Bugatti

Ранее в Bugatti показали интерьер автомобиля, а компания Brembo рассказала, что создала специально для Bolide самые большие карбоновые тормоза в мире.

Bugatti Bolide будет выпущен тиражом в 40 экземпляров, стоимость каждого из них — € 4 млн.