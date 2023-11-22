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В Bugatti показали новый интерьер 1600-сильного гиперкара Bolide

В Bugatti показали новый интерьер 1600-сильного гиперкара Bolide
Интерьер Bugatti Bolide
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Компания Bugatti Automobiles опубликовала серию фотографий изнутри своего новейшего трекового гиперкара Bolide, который будет выпущен тиражом в 40 экземпляров. Создатели отмечают, что интерьер проработан с целью сделать автомобиль предельно эффективным на трассе.

Интерьер Bugatti Bolide

Интерьер Bugatti Bolide

Фото: Bugatti Automobiles

В первую очередь в глаза бросается руль X-образной формы. Он выполнен в стиле штурвалов гоночных автомобилей и позволяет прямо за рулём менять отдельные настройки. Отмечается также, что благодаря новому монококу инженеры изменили расположение сиденья — спинка сильнее отклоняется назад, а ступни теперь находятся чуть выше, повторяя посадку гоночного автомобиля.

Интерьер Bugatti Bolide

Интерьер Bugatti Bolide

Фото: Bugatti Automobiles

Bugatti Bolide был представлен в апреле 2023 года. Машина обладает восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбинами мощностью 1600 лошадиных сил. Заявленная производителем максимальная скорость автомобиля превышает 500 км/ч. Поставки Bugatti Bolide покупателям начнутся в 2024 году. Стоимость новинки — $ 4,36 млн.

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