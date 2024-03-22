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Карун Чандхок отметил сильную сторону Леклера на Альберт-Парке

Карун Чандхок отметил сильную сторону Леклера на Альберт-Парке
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Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок отметил сильную особенность пилота «Феррари» Шарля Леклера во второй тренировке на Гран-при Австралии.

Анализируя результаты пилотов в заключительной стадии сессии, Чандхок заметил, что Леклер имел большое преимущество на первом секторе, в том числе над своим напарником по команде Карлосом Сайнсом.

«Время Леклера на первом секторе довольно обескураживающее. На три с половиной десятых лучше, чем у Сайнса. Если посмотреть на лучшие сектора, то ближайший соперник – это Стролл: он уступил десятую секунды. Алонсо идёт следующим, уступая почти две с половиной десятых. Это очень сильный первый сектор от Леклера», — отметил Карун Чандхок.

Шарль Леклер квалифицировался на первом ряду стартовой решётки в обеих гонках этого сезона, но ни в одном случае он не смог побороться за победу.

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