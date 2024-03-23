Хаджар выиграл спринт Ф-2 в Мельбурне, Антонелли вылетел и сошёл

Юниор «Ред Булл» Исак Хаджар одержал победу в спринтерской гонке австралийского этапа Формулы-2. Однако Хаджара ещё может ждать штраф за инцидент на старте гонки, когда он спровоцировал столкновение Хосепа Марии Марти с Габриэле Бортолето.

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли активно участвовал в борьбе за второе место, однако в итоге вылетел с трассы и сошёл.

Формула-2. Мельбурн. Спринтерская гонка.

1. Исак Хаджар — 23 круга.

2. Роман Станек +6.8.

3. Деннис Хаугес +7.1.

4. Куш Майни +8.5.

5. Федерико Колапинто +9.2.

6. Ритомо Мията +9.8.

7. Виктор Мартинс +10.4.

8. Оливер Берман +12.9.

9. Зак О'Салливан +13.4.

10. Джек Кроуфорд +14.1.

11. Зейн Мэлоуни +14.7...

19. Андреа Кими Антонелли — сошёл.