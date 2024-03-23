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Хаджар выиграл спринт Ф-2 в Мельбурне, Антонелли вылетел и сошёл

Хаджар выиграл спринт Ф-2 в Мельбурне, Антонелли вылетел и сошёл
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Юниор «Ред Булл» Исак Хаджар одержал победу в спринтерской гонке австралийского этапа Формулы-2. Однако Хаджара ещё может ждать штраф за инцидент на старте гонки, когда он спровоцировал столкновение Хосепа Марии Марти с Габриэле Бортолето.

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли активно участвовал в борьбе за второе место, однако в итоге вылетел с трассы и сошёл.

Формула-2. Мельбурн. Спринтерская гонка.

1. Исак Хаджар — 23 круга.
2. Роман Станек +6.8.
3. Деннис Хаугес +7.1.
4. Куш Майни +8.5.
5. Федерико Колапинто +9.2.
6. Ритомо Мията +9.8.
7. Виктор Мартинс +10.4.
8. Оливер Берман +12.9.
9. Зак О'Салливан +13.4.
10. Джек Кроуфорд +14.1.
11. Зейн Мэлоуни +14.7...
19. Андреа Кими Антонелли — сошёл.

Формула-2 2024. Этап 3, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка 1 (23 круга)
23 марта 2024, суббота. 06:15 МСК
Окончено
1
Исак Хаджар
Campos Racing
43:52.510
2
Роман Станек
Trident
+6.827
3
Деннис Хаугер
MP Motorsport
+7.176
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