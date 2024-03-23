Стенсхорн выиграл спринт Формулы-3 в Мельбурне, Бедрин — восьмой

Мартиниус Стенсхорн одержал победу в спринтерской гонке австралийского этапа Формулы-3. Вместе с ним на подиум поднялись юниор «Ред Булл» Арин Линдблад и Ларуенс ван Хупен. Российский гонщик Никита Бедрин, стартовавший восьмым, на такой позиции и финишировал.

Формула-3. Мельбурн. Спринтерская гонка

1. Мартиниус Стенсхорн — 20 кругов.

2. Арвин Линдблад +1.673.

3. Лауренс ван Хупен +1.958.

4. Мари Бойя +3.165.

5. Оливер Гёте +4.152.

6. Дино Беганович +4.735.

7. Габриэле Мини +5.158.

8. Никита Бедрин +5.474.

9. Александр Данн +6.485.

10. Себастьян Монтойя +7.122.

11. Леонардо Форнароли +7.311.

12. Кристиан Мэнселл +7.747.

… Люк Браунинг — сошёл.