Стенсхорн выиграл спринт Формулы-3 в Мельбурне, Бедрин — восьмой

Мартиниус Стенсхорн одержал победу в спринтерской гонке австралийского этапа Формулы-3. Вместе с ним на подиум поднялись юниор «Ред Булл» Арин Линдблад и Ларуенс ван Хупен. Российский гонщик Никита Бедрин, стартовавший восьмым, на такой позиции и финишировал.
Формула-3. Мельбурн. Спринтерская гонка
1. Мартиниус Стенсхорн — 20 кругов.
2. Арвин Линдблад +1.673.
3. Лауренс ван Хупен +1.958.
4. Мари Бойя +3.165.
5. Оливер Гёте +4.152.
6. Дино Беганович +4.735.
7. Габриэле Мини +5.158.
8. Никита Бедрин +5.474.
9. Александр Данн +6.485.
10. Себастьян Монтойя +7.122.
11. Леонардо Форнароли +7.311.
12. Кристиан Мэнселл +7.747.
… Люк Браунинг — сошёл.