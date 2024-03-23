Юниора «Ред Булл» лишили победы в спринтерской гонке Ф-2, у Бермана тоже штраф

Участник молодёжной программы «Ред Булл» Исак Хаджар потерял первое место по итогам спринтерской гонки Формулы-2 в Мельбурне. Судьи постановили, что на старте французский пилот спровоцировал аварию и сход Пепе Марти и Габриэля Бортолето, когда сместило вправо. Стюарды выписали Хаджару 10 штрафных секунд, что опустило его в итоговом протоколе спринта с первого места на шестое. Победа досталась Роману Станеку.
Штраф также заработал участник Академии «Феррари» Оливер Берман. Судьи посчитали, что в борьбе с Джошуа Дюрксеном британец не оставил сопернику достаточно места, вытеснив его на обочину. 10-секундный штраф привёл к тому, что Берман опустился в протоколе с восьмой позиции на 14-ю.
Формула-2. Мельбурн. Спринтерская гонка. Обновлённые результаты
1. Роман Станек — 23 круга.
2. Деннис Хаугер +0.3.
3. Куш Майни +1.7.
4. Франко Колапинто +2.3.
5. Ритомо Мията +3.0.
6. Исак Хаджар +3.1.
7. Виктор Мартинс +3.6.
8. Зак О'Салливан +6.6.
9. Джек Кроуфорд +7.2.
10. Зейн Мэлоуни +7.9...
14. Оливер Берман +16.0..
19. Андреа Кими Антонелли — сошёл.