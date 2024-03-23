Даниэль Риккардо: не понимаю, где ещё можно взять шесть-семь десятых

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо признался, что озадачен своим нынешним темпом. Восьмикратный победитель гонок Формулы-1 в сегодняшней квалификации домашнего для себя Гран-при Австралии показал предпоследний результат.

В первом сегменте судьи обнулили один из кругов Риккардо, но он признал, что это была исключительно его ошибка.

«Я атаковал в четвёртом повороте и заехал за поребрик больше, чем обычно. В целом по ощущениям у меня был хороший круг. Но когда я увидел, что проигрываю Юки… Я до сих пор немного озадачен, потому что обычно сразу понимаешь, хорошо проехал круг или нет. Я-то думал, что да, это был хороший круг. Но оказалось, что нет.

Затем, глядя на время, которое он [Цунода] показал во втором сегменте, я могу сказать вам, что не мог бы улучшиться на семь десятых по сравнению с Q1. Это был мой лучший квалификационный круг в этом году, но я не понимаю, где ещё можно взять шесть-семь десятых», — приводит слова Риккардо издание Speedcafe.