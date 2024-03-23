Ферстаппен: на месте Сарджента я бы разбил машину и улетел домой

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о решении «Уильямса» забрать машину у Логана Сарджента и передать её Алексу Албону.

«Конечно, я понимаю решение с точки зрения результатов, но это не отменяет того факта, что Логану от этого не легче.

Понятно, что я не в таком положении, как он, но я в такой ситуации уже был бы в самолёте и летел бы домой. Если бы такое случилось со мной, я бы просто разбил свою машину. Никто не может водить её, кроме меня.

Но со мной такого, конечно, не произойдёт, и я считаю это логичным», — приводит слова трёхкратного чемпиона Формулы-1 Daily Express со ссылкой на нидерландские СМИ.

Напомним, Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии и завтра будет стартовать с поул-позиции. Логан Сарджент не примет участия в гонке.