Хаджар выиграл основную гонку Формулы-2 в Мельбурне, Антонелли — четвёртый

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Французский гонщик Исак Хаджар одержал победу в воскресной гонке третьего этапа Формулы-2 в австралийском Мельбурне. На подиум вместе с Хаджаром поднялись эстонец Пол Арон и Зейн Мэлоуни из Барбадоса.

Формула-2. Альберт-Парк, Мельбурн, воскресная гонка (топ-10):

Исак Хаджар (Campos Racing) — 33 круга. Пол Арон (Hitech Pulse-Eight) + 4,4. Зейн Мэлоуни (Rodin Motorsport) + 9,6. Андреа Кими Антонелли (Prema Racing) + 12,9. Ритомо Мията (Rodin Motorsport) + 13,6. Рихард Версхор (Trident) + 18,0. Франко Колапинто (MP Motorsport) + 19,7. Рафаэль Вильягомес (Van Amersfoort Racing) + 23,6. Виктор Мартинс (ART Grand Prix) + 25,0. Оливер Берман (Prema Racing) + 29,4.

Общий зачёт (топ-5):