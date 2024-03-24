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Хаджар выиграл основную гонку Формулы-2 в Мельбурне, Антонелли — четвёртый

Хаджар выиграл основную гонку Формулы-2 в Мельбурне, Антонелли — четвёртый
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Французский гонщик Исак Хаджар одержал победу в воскресной гонке третьего этапа Формулы-2 в австралийском Мельбурне. На подиум вместе с Хаджаром поднялись эстонец Пол Арон и Зейн Мэлоуни из Барбадоса.

Формула-2. Альберт-Парк, Мельбурн, воскресная гонка (топ-10):

  1. Исак Хаджар (Campos Racing) — 33 круга.
  2. Пол Арон (Hitech Pulse-Eight) + 4,4.
  3. Зейн Мэлоуни (Rodin Motorsport) + 9,6.
  4. Андреа Кими Антонелли (Prema Racing) + 12,9.
  5. Ритомо Мията (Rodin Motorsport) + 13,6.
  6. Рихард Версхор (Trident) + 18,0.
  7. Франко Колапинто (MP Motorsport) + 19,7.
  8. Рафаэль Вильягомес (Van Amersfoort Racing) + 23,6.
  9. Виктор Мартинс (ART Grand Prix) + 25,0.
  10. Оливер Берман (Prema Racing) + 29,4.
Формула-2 2024. Этап 3, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка 2 (33 круга)
24 марта 2024, воскресенье. 03:35 МСК
Окончено
1
Исак Хаджар
Campos Racing
56:42.116
2
Пол Арон
Hitech Pulse-Eight
+4.454
3
Зейн Мэлоуни
Rodin Motorsport
+9.649

Общий зачёт (топ-5):

  1. Зейн Мэлоуни — 62 очка.
  2. Пол Арон — 46.
  3. Деннис Хаугер — 41.
  4. Исак Хаджар — 34.
  5. Куш Майни — 33.
Формула-2. Общий зачёт
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