Льюис Хэмилтон: начало этого сезона даже хуже, чем в 2009-м

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон назвал начало сезона-2024 худшим в своей карьере.

Британца попросили сравнить этот год с 2009-м, когда он выступал за команду «Макларен» и когда она вступала в новый сезон в ранге чемпиона, но сумела завоевать первую победу только в 10-й гонке чемпионата.

«Это худшее начало сезона в моей жизни. Даже хуже, чем в 2009-м.

В данный момент необходимо сосредоточиться на общей картине, а также осознать, что вы не можете контролировать всё. Вы можете расстроиться, потому что не можете контролировать ситуацию, но вы можете просто отпустить ситуацию и быть в моменте.

Это не очень хорошо, я не счастлив, но я собираюсь провести отличный день завтра и усердно тренироваться на этой неделе», — приводит слова Хэмилтона Morotsport Week.