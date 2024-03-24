Общий зачёт Ф-1: Леклер в 4 очках позади Ферстаппена, «Астон Мартин» обошёл «Мерседес»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сохранил лидерство в общем зачёте Формулы-1, несмотря на сход на Гран-при Австралии. Однако пилот «Феррари» Шарль Леклер теперь уступает голландцу четыре очка, а Серхио Перес — пять.
Формула-1. Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 51 очко.
2. Шарль Леклер («Феррари») — 47.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 46.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 40.
5. Оскар Пиастри («Макларен») — 28.
6. Ландо Норрис («Макларен») — 27.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 20.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 18.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 8.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 7.
В Кубке конструкторов разрыв между «Ред Булл» и «Феррари» сократился до четырёх очков. Третье место по-прежнему за «Маклареном», а «Астон Мартин» опередил «Мерседес» и вышел на четвёртую позицию.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 97 очков.
2. «Феррари» — 93.
3. «Макларен» — 55.
4. «Астон Мартин» — 27.
5. «Мерседес» — 26.
6. «РБ» — 4.
7. «Хаас» — 4.
8. «Уильямс» — 0.
9. «Кик-Заубер» — 0.
10. «Альпин» — 0.