Общий зачёт Ф-1: Леклер в 4 очках позади Ферстаппена, «Астон Мартин» обошёл «Мерседес»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сохранил лидерство в общем зачёте Формулы-1, несмотря на сход на Гран-при Австралии. Однако пилот «Феррари» Шарль Леклер теперь уступает голландцу четыре очка, а Серхио Перес — пять.

Формула-1. Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 51 очко.

2. Шарль Леклер («Феррари») — 47.

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 46.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 40.

5. Оскар Пиастри («Макларен») — 28.

6. Ландо Норрис («Макларен») — 27.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 20.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 18.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 8.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 7.

В Кубке конструкторов разрыв между «Ред Булл» и «Феррари» сократился до четырёх очков. Третье место по-прежнему за «Маклареном», а «Астон Мартин» опередил «Мерседес» и вышел на четвёртую позицию.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 97 очков.

2. «Феррари» — 93.

3. «Макларен» — 55.

4. «Астон Мартин» — 27.

5. «Мерседес» — 26.

6. «РБ» — 4.

7. «Хаас» — 4.

8. «Уильямс» — 0.

9. «Кик-Заубер» — 0.

10. «Альпин» — 0.