Льюис Хэмилтон: я не получал никаких предупреждений о неполадках с двигателем

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своём сходе с дистанции в гонке Гран-при Австралии из-за поломки двигателя.

«Мы начали гонку на шинах «софт», потому что не вышли в финал квалификации. Сперва всё было в порядке. Я обогнал нескольких соперников, темп был нормальный, ничего особенного, но я догонял и был немного быстрее впереди идущих машин. А затем, очевидно, отказал двигатель.

Нет, я не получал никаких предупреждений о том, что двигатель сбоит.

Такие результаты, конечно, не очень приятны, когда ты проделал такой длинный путь и не провёл даже половины гонки, но, я знаю, мы достигнем своей цели, нужно просто приложить усилия», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Sky Sports.

Льюис Хэмилтон занимает девятое место в личном зачёте чемпионата.