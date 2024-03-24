Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон: я не получал никаких предупреждений о неполадках с двигателем

Льюис Хэмилтон: я не получал никаких предупреждений о неполадках с двигателем
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своём сходе с дистанции в гонке Гран-при Австралии из-за поломки двигателя.

«Мы начали гонку на шинах «софт», потому что не вышли в финал квалификации. Сперва всё было в порядке. Я обогнал нескольких соперников, темп был нормальный, ничего особенного, но я догонял и был немного быстрее впереди идущих машин. А затем, очевидно, отказал двигатель.

Нет, я не получал никаких предупреждений о том, что двигатель сбоит.

Такие результаты, конечно, не очень приятны, когда ты проделал такой длинный путь и не провёл даже половины гонки, но, я знаю, мы достигнем своей цели, нужно просто приложить усилия», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Sky Sports.

Льюис Хэмилтон занимает девятое место в личном зачёте чемпионата.

Материалы по теме
Сайнс выиграл Гран-при Австралии, Ферстаппен и Хэмилтон сошли
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android