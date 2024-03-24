В «Кик-Заубере» извинились перед Боттасом за результат на Гран-при Австралии

Команда Формулы-1 «Кик-Заубер» принесла свои извинения пилоту команды Валттери Боттасу за свою работу во время Гран-при Австралии.

«Прежде всего, мы должны извиниться перед нашими пилотами, особенно перед Валттери, который в первой части гонки показал, что может сравниться с гонщиками первой десятки, и явно боролся за попадание в очки благодаря хорошему старту и высокому темпу.

Как мы уже говорили перед гонкой, мы приняли меры по устранению проблемы с пит-стопом, которые улучшили ситуацию, но, как мы видим, не решили её полностью: то, что произошло с Валттери, — это несколько иная, но связанная между собой проблема по сравнению с тем, что случилось в Бахрейне или Саудовской Аравии, но та, за которую мы заплатили очень высокую цену и которая полностью испортила Валттери гонку. Очевидно, что мы упустили большую возможность набрать очки, поскольку к концу гонки он был бы там или примерно там, где был Цунода», — говорится в релизе команды.